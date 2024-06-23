Алискеров: «Во время боя думал, что я быстрее Уиттакера и поймаю его коленом»

Российский боец Икрам Алискеров (15-2) рассказал, что никогда не был настолько уверенным в себе, как во время боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Я сделал вывод [после поражения] — надо быть сфокусированным. Я не знаю, откуда у меня такая уверенность была, никогда в жизни таким уверенным не был, как в этом бою. Подвигался, подумал: «Я быстрее его, опережаю, мне вообще с ним бороться не надо, сейчас в стойке с ним поработаю, коленом его поймаю». Разошелся. Бывает. Сейчас буду иметь в виду», — сказал Алискеров журналистам в отеле.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.