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Алискеров: «Во время боя думал, что я быстрее Уиттакера и поймаю его коленом»

Давид Хачатрян
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Российский боец Икрам Алискеров (15-2) рассказал, что никогда не был настолько уверенным в себе, как во время боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Я сделал вывод [после поражения] — надо быть сфокусированным. Я не знаю, откуда у меня такая уверенность была, никогда в жизни таким уверенным не был, как в этом бою. Подвигался, подумал: «Я быстрее его, опережаю, мне вообще с ним бороться не надо, сейчас в стойке с ним поработаю, коленом его поймаю». Разошелся. Бывает. Сейчас буду иметь в виду», — сказал Алискеров журналистам в отеле.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
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