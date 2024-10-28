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Штырков: «У Топурии нет шансов против Махачева»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков отреагировал на заявление чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии о желании подняться в легкий вес и отнять чемпионский титул у Ислама Махачева.

Топурия стал чемпионом UFC в полулегком весе в субботу, 26 октября, нокаутировав Макса Холлоуэя на турнире UFC 308.

«С Махачевым у Топурии шансов не будет. В лагере Хабиба они не предоставят ему возможности просто драться. Они его заборят. Я бы не поднимал борьбу Топурии до уровня Махачева. Это для полулегкого веса его борьба с ударкой на очень хорошем уровне. Мне понравилось, какой проход он сделал Холлоуэю. Видно, что умеет, все четко. Есть база борьбы и хороший удар. Этого достаточно для его дивизиона. Повторится история, как в бою Махачева с Александром Волкановски. Ислам ничего ему сделать не даст. И не будет с ним драться.
В таких весовых категориях габариты очень многое решают. Это не когда ты весишь 105 кг, а соперник 110 кг. Совсем другое — подняться в категорию Махачева. Волкановски уже поднялся. После первого боя был восторг, потому что Алекс продержался пять раундов, а все ждали, что Махачев его переедет. Продержался, и Волкановски чуть ли не боготворили. Потом был второй бой. До свидания», — приводит Metaratings слова Штыркова.

27-летний Топурия выиграл все 16 поединков в профессиональной карьере, у 33-летнего Махачева 26 побед и 1 поражение.

Источник: Metaratings
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