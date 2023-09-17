Валентина Шевченко сломала палец в первом раунде на UFC Fight Night 227

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) поделилась эмоциями после поединка с чемпионкой Алексой Грассо (16-3) на UFC Fight Night 227.

«У меня смешанные чувства, — начала Шевченко на пресс-конференции. — С одной стороны, я горжусь собой, потому что я сражалась всей душой и сердцем до самого конца. С другой стороны, я испытываю разочарование, потому что я считаю, что выиграла три раунда и, возможно, проиграла два. Но счет 10-8 в пятом раунде — это совершенно несправедливо. Кроме того, в бою было выброшено несколько запрещенных ударов, вроде ударов коленом в четвертом раунде. Я не жаловалась на это во время боя, потому что это противоречило бы моему внутреннему кодексу.

Я сломала большой палец в первом раунде, и я чувствовала, что это влияет на мои удары, но в то же время я понимала, что если я сейчас сдамся, то это будет разочарованием для фанатов, которые собрались сегодня, потому что они ждали этот бой. Поэтому я продолжала сражаться и сделала все, чтобы победить.

К сожалению, из-за того, что турнир приурочен Дню независимости Мексики, это повлияло на решение судьи поставить в пятом раунде счет 10-8. На мой взгляд, счет 10-8 — это когда один боец вообще ничего не может сделать другому, бегает по восьмиугольнику и ищет выход. В пятом раунде она в течение четырех минут не могла по мне попасть, она смогла лишь в последнюю минуту занять позицию сзади и даже тогда она не нанесла мне серьезного урона».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.