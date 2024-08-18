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Сегодня, 23:00

Валентина Шевченко — Алекса Грассо: когда пройдет третий бой — дата и турнир UFC

Валентина Шевченко и Алекса Грассо встретятся на турнире UFC 306
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Алекса Грассо из Мексики и Валентина Шевченко из Киргизии подерутся на турнире UFC 306 за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе. Поединок состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Соперницы встретятся в третий раз подряд. В марте 2023 года Грассо одержала победу удушением в четвертом раунде и завоевала чемпионский титул, а реванш в сентябре завершился вничью раздельным судейским решением.

Шевченко 36 лет, на счету бывшей чемпионки — 23 победы, четыре поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах.

Грассо 31 год. На профессиональном уровне мексиканка одержала 16 побед, потерпела три поражения и завершила один бой вничью.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
UFC
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