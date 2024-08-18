Валентина Шевченко и Алекса Грассо встретятся на турнире UFC 306

Алекса Грассо из Мексики и Валентина Шевченко из Киргизии подерутся на турнире UFC 306 за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе. Поединок состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Соперницы встретятся в третий раз подряд. В марте 2023 года Грассо одержала победу удушением в четвертом раунде и завоевала чемпионский титул, а реванш в сентябре завершился вничью раздельным судейским решением.

Шевченко 36 лет, на счету бывшей чемпионки — 23 победы, четыре поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах.

Грассо 31 год. На профессиональном уровне мексиканка одержала 16 побед, потерпела три поражения и завершила один бой вничью.