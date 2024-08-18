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Сегодня, 18:00

UFC 306: когда следующий номерной турнир и бои главного карда

На турнире UFC 306 состоятся два титульных поединка
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир UFC 306 пройдет в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Вечер единоборств начнется в 2.30 15 сентября по московскому времнеи. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Зрители увидят следующие поединки:

  • Легчайший вес. Титульный бой. Шон О'Мэлли (США) — Мераб Двалишвили (Грузия)
  • Женский наилегчайший вес. Титульный бой. Алекса Грассо (Мексика) — Валентина Шевченко (Киргизия)
  • Полулегкий вес. Брайан Ортега (США) — Диего Лопес (Бразилия)
  • Легкий вес. Дэниел Зеллхубер (Мексика) — Эстебан Рибович (Аргентина)
  • Наилегчайший вес. Роналдо Родригез (Мексика) — Оде Осборн (Ямайка)
  • Легчайший вес. Рауль Росас-младший (Мексика) — Аори Кюиленг (Китай)
  • Женский легчайший вес. Ирэн Алдана (Мексика) — Норма Дюмонт Виана (Бразилия)
  • Легкий вес. Мануэль Торрес (Мексика) — Игнасио Бахамондес (Чили)
  • Наилегчайший вес. Эдгар Чайрез (Мексика) — Кевин Борджас (Перу)
  • Женский минимальный вес. Язмин Ауреги (Мексика) — Кетлен Соуза (Бразилия)
Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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