UFC 306: когда следующий номерной турнир и бои главного карда

Турнир UFC 306 пройдет в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Вечер единоборств начнется в 2.30 15 сентября по московскому времнеи. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Зрители увидят следующие поединки: