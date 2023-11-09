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Сегодня, 16:46

Немков — о словах Борщева про Россию: «У него нет тех чувств, что есть у меня»

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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бойца UFC Вячеслава Борщева о том, что он дерется за деньги, а не за Россию.

«Видимо, таково его видение. Я просто привык выступать, когда еще в сборной России был. Я выступал за страну, за Россию, и у меня это до сих пор так. У меня такое мнение, у Вячеслава другое, как вы видите. Может быть, он никогда не был в сборных или что-то в этом роде. Скорее всего, из-за этого у него нет тех чувств, что есть у меня. Честно говоря, мне трудно понять, почему он сказал подобное», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Вячеслав Борщев. Борщев: «Я — русский, мне не стыдно, но кричать об этом с утра до ночи — глупо»

Российский боец ММА Вячеслав Борщев, выступающий в легком весе в UFC, высказался о своей мотивации. Он заявил, что не выходил драться с российским флагом, так как не считал, что представляет Россию в октагоне.

Борщев проведет пятый поединок в UFC против азербайджанца Назима Садыхова (9-1) 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Вадим Немков
Вячеслав Борщев
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