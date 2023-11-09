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Сегодня, 16:39

Павлович: «Мой жизненный принцип и стремление — показывать правильные вещи»

Виктория Кравченко
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Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович порассуждал о поведении спортсменов.

«Мой жизненный принцип и стремление — показывать правильные вещи. На меня же молодежь смотрит, и эти действия не сочетаются с моим укладом в голове. Воспитание важнее баснословных денег. Важно, что останется после меня. Молодежь будет смотреть и видеть, как правильно себя вести. Можно дойти до высот и остаться мужчиной с правильным взглядами, поведением и так далее. Это самое главное», — сказал Павлович MMA.Metaratings.ru.

Павлович 11 ноября подерется с Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелом весе на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pavlovich-ne-soglasilsya-s-sovetom-rasulova-dat-dzhonsu-podzhopnik-i-snyat-eto-na-video-303784/
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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