Богдан Гуськов получил бонус в размере 50 тысяч долларов за победу на UFC Fight Night 236

31-летний представитель Узбекистана Богдан Гуськов (15-3) заработал дополнительные 50 тысяч долларов по итогам UFC Fight Night 236 за «Выступление вечера», одолев 35-летнего американца Зака Пауга (6-3) нокаутом в первом раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получили Карлос Пратис (18-6), который нокаутировал Тревина Джайлза (16-6) во втором раунде, Родолфо Виейра (10-2), который победил Армена Петросяна (9-3) сабмишном в первом раунде, и Дэн Иге (18-7), который нокаутировал Андре Фили (23-11) в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 236 состоялся 10 февраля на UFC Apex в Парадайсе, США.