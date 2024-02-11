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11 февраля, 07:28

Дана Уайт: «Джон Джонс не будет драться на UFC 300»

Давид Хачатрян
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Джон Джонс.
Фото AFP

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он активно работает над главным боем юбилейного турнира UFC 300, и что за этой организацией стоит «много безумных событий».

«За кулисами UFC 300 происходит так много поворотов и безумных событий... Джон Джонс не участвует. Я работаю над главным событием турнира, но то, что я пытаюсь сделать, и то, что произойдет, может оказаться двумя совершенно разными вещами. Это захватывающе. Возможно, прямо сейчас снимается документальный фильм о том, как за кулисами создавался UFC 300», — сказал Уайт Full Send Podcast.

UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Главный бой турнира до сих пор не анонсирован.

Дана Уайт
Джон Джонс
UFC
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