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23 августа 2025, 09:45

Уран Сатыбалдиев — Дияр Нургожай: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Уран Сатыбалдиев и Дияр Нургожай проведут поединок на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дияр Нургожай.
Фото Global Look Press

Киргизский боец Уран Сатыбалдиев и Дияр Нургожай из Казахстана проведут поединок в полутяжелом весе на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай). Начало боя Сатыбалдиев — Нургожай — около 10.00 по московскому времени.

ММА UFC: Сатыбалдиев — Нургожай

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 257 в полном объеме покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть бои можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

30-летний Сатыбалдиев в ММА провел девять боев, в которых одержал восемь побед и потерпел одно поражение. У 28-летнего Нургожая в профессиональной карьере — 10 побед и одно поражение.

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