Сергей Павлович против Валдо Кортеса-Акосты: трансляция боя UFC начнется ориентировочно в 14.00 мск

Россиянин Сергей Павлович и Валдо Кортес-Акоста из Доминиканской Республики встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 23 августа. Бой будет проходить в Шанхае (Китай) и начнется около 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа «UFC Fight Pass», канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира в Шанхае. Результаты боев можно отслеживать в разделе UFC на нашем сайте и в нашем матч-центре.

У Павловича в карьере 19 побед и три поражения. Кортес-Акоста в ММА провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение.