Уокер назвал Волкова самым достойным претендентом на титульный бой UFC

Бразильский боец UFC Джонни Уокер считает, что россиянин Александр Волков заслуживает титульного поединка в тяжелом весе.

«Сколько Волков уже в организации? Он, наверное, круче всех на планете. Знаете, теперь его время. Сейчас он самый достойный претендент на чемпионский бой», — приводит слова Уокера MMA Junkie.

8 ноября Волков находился в углу Уокера во время главного боя турнира UFC Fight Night 293 в Лас-Вегасе против Вальдо Кортеса-Акосты. Бразилец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

24 октября Волков победил Ризвана Куниева единогласным решением судей на турнире UFC 333 в Абу-Даби. 38-летний россиянин в UFC с 2016 года. Он одержал три победы подряд и выиграл семь из восьми последних поединков. Всего на его счету 41 победа и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.