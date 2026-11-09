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Уокер назвал Волкова самым достойным претендентом на титульный бой UFC

Уокер назвал Волкова самым достойным претендентом на титульный бой UFC

Сергей Ярошенко

Бразильский боец UFC Джонни Уокер считает, что россиянин Александр Волков заслуживает титульного поединка в тяжелом весе.

«Сколько Волков уже в организации? Он, наверное, круче всех на планете. Знаете, теперь его время. Сейчас он самый достойный претендент на чемпионский бой», — приводит слова Уокера MMA Junkie.

8 ноября Волков находился в углу Уокера во время главного боя турнира UFC Fight Night 293 в Лас-Вегасе против Вальдо Кортеса-Акосты. Бразилец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

24 октября Волков победил Ризвана Куниева единогласным решением судей на турнире UFC 333 в Абу-Даби. 38-летний россиянин в UFC с 2016 года. Он одержал три победы подряд и выиграл семь из восьми последних поединков. Всего на его счету 41 победа и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

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Александр Волков (единоборства)
Джонни Уокер
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