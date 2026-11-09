Ган заявил, что Волков больше Хокита заслуживает титульного боя в UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе француз Сирил Ган считает, что россиянин Александр Волков больше американца Джоша Хокита заслуживает права побороться за титул.

«В тяжелом весе сейчас творится что-то безумное. Вот Джош Хокит перепрыгнул через очередь и получил титульный бой. При этом есть такой боец, как Александр Волков, который заслуживает этого шанса. UFC непросто в этой ситуации, потому что, с одной стороны, речь идет о чемпионском титуле, а с другой — о продвижении боев. Поэтому я понимаю обе стороны. Но сейчас в дивизионе действительно интересно, первая десятка просто невероятная. Я слышал, как многие говорят, что тяжелый вес слабоват. А мне кажется, что он переживает лучший период в своей истории», — сказал спортсмен в ролике на странице UFC France в соцсети.

Поединок Гана и Хокита возглавит турнир UFC 334, который пройдет в ночь на 15 ноября в Нью-Йорке. Волков занимает второе место в рейтинге тяжеловесов организации, Хокит располагается на пятой строчке.

Ган и Волков дважды встречались в октагоне. В июне 2021 года француз победил единогласным решением судей, а в декабре 2024-го — раздельным. После второго поражения от Гана россиянин одержал три победы подряд.

В последнем поединке 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби Волков единогласным решением судей победил соотечественника Ризвана Куниева.