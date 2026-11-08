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Макгрегор заявил о желании провести третий бой с Холлоуэем

Макгрегор заявил о желании провести третий бой с Холлоуэем

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что хочет провести повторный поединок с американцем Максом Холлоуэем.

«Это должен быть Холлоуэй. Этот парень так и не начал драться. Именно он настоял на остановке... Я бы разделался с ним и на одной ноге. Должно быть, он осел. Если боец выходит против меня, ему стоит проявить уважение к моему имени», — сказал Макгрегор на пресс-конференции BKFC.

Бойцы встречались дважды. В августе 2013 года Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей. В июле 2026 года американец взял реванш на турнире UFC 329, одержав победу техническим нокаутом из-за травмы колена ирландца на второй минуте первого раунда.

38-летний ирландец дебютировал в UFC в 2013 году. В 2015 году он завоевал чемпионский пояс в полулегком весе (до 65 кг), а в 2016-м стал чемпионом организации в легкой весовой категории (до 70 кг).

Всего Макгрегор провел в UFC 15 поединков, одержав 10 побед и потерпев пять поражений.

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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