Умар Нурмагомедов: «У меня нет другого гражданства, но хотелось бы получить»

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе, российский боец Умар Нурмагомедов (17-0) объяснил, почему хотел бы получить гражданство другой страны.

«У меня нет другого гражданства, но хотелось бы получить паспорт страны, у которой безвизовый режим со всеми государствами, либо чтобы у нас был безвизовый режим со всеми», — сказал Нурмагомедов в интервью Руслану Шарипову.

Нурмагомедов следующий бой проведет против Кори Сэндхэгена (17-4) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.