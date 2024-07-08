Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:00

Мария Агапова — Луана Сантос: дата и время начала боя на турнире UFC Fight Night

Мария Агапова проведет поединок против Луаны Сантос на UFC on ESPN 59 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Агапова.
Фото Getty Images

Мария Агапова из Казахстана проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильянки Луаны Сантос на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Агапова — Сантос ожидается после 3.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за UFC on ESPN 59 можно на онлайн-сервисах UFC Fight Pass и DAZN.

Рекорд 27-летней Агаповой в ММА — 10-4. На счету 24-летней Сантос в профессиональной карьере рекорд — 7-1.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Луана Сантос
Мария Агапова
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР
Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диас отреагировал на ставку Конора на его победу над Масвидалем

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости