Бекзат Алмахан: «Я способен уронить Умара Нурмагомедова»

26-летний казахский боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (17-1) считает, что он может нокаутировать 12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (16-0). Об этом Алмахан сказал «СЭ».

— Боец Жасулан Акимжан говорил, что ты способен уронить Умара, если навяжешь свою игру. Ты согласен с Жасуланом?

— Да.

— Думаешь, что способен Умара нокаутировать?

— У меня во всех аспектах есть шанс, как я ранее говорил. То, что Жасулан говорит, он знает правду, потому что он последние дни с нами работает, знает, как я работаю. Поэтому есть шансы у всех и всегда. Нельзя говорить, что нет шансов. Хоть какой ты фаворит, хоть какой андердог, мне кажется, у всех есть шансы. Надо просто воспользоваться этими шансами, и все.

Нурмагомедов и Алмахан встретятся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.