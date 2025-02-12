UFC Fight Night 251 Каннонье — Родригес: дата и время начала турнира

Каннонье и Родригес встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night

Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 16 февраля. Начало — в 0.00 московскому времени, старт основного карда — в 3.00 мск.

В главном поединке турнира встретятся выступающие в среднем весе американец Джаред Каннонье и бразилец Грегори Родригес.

Каннонье провел 25 поединков в ММА на профессиональном уровне, одержав 17 побед и потерпев восемь поражений. В предыдущем бою он уступил Кайо Борральо.

В профессиональном рекорде Родригеса 16 побед и пять поражений. В предыдущем поединке он одолел Кристиана Лероя Данкана.