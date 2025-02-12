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UFC Fight Night 251 Каннонье — Родригес: дата и время начала турнира

Каннонье и Родригес встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 16 февраля. Начало — в 0.00 московскому времени, старт основного карда — в 3.00 мск.

В главном поединке турнира встретятся выступающие в среднем весе американец Джаред Каннонье и бразилец Грегори Родригес.

Каннонье провел 25 поединков в ММА на профессиональном уровне, одержав 17 побед и потерпев восемь поражений. В предыдущем бою он уступил Кайо Борральо.

В профессиональном рекорде Родригеса 16 побед и пять поражений. В предыдущем поединке он одолел Кристиана Лероя Данкана.

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Грегори Родригес
Джаред Каннонье
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