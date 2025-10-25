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25 октября 2025, 13:30

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: трансляция боя UFC 321 начнется ориентировочно в 22.00 мск

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Умар Нурмагомедов и американец Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Нурмагомедов — Баутиста

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Начало поединка Нурмагомедова и Баутисты ожидается около 22.00 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

В профессиональных ММА Нурмагомедов одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. У Баутисты — 16 побед и 2 поражения.

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Марио Баутиста
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