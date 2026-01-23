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23 января, 23:25

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейредо: дата, место проведения и статистика бойцов на UFC 324

Умар Нурмагомедов проведет бой с Дейвисоном Фигейредо на UFC 324
Дмитрий Сомов
Фото Global Look Press

Бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигейредо состоится на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января 2026 года. Шоу примет арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Нурмагомедов — Фигейредо

Умару Нурмагомедову — 30 лет. Боец из Дагестана дебютировал в профессиональном MMA в 2016 году, его профессиональный рекорд — 19 побед и одно поражение. Единственное поражение Нурмагомедов потерпел год назад в бою за титул против его обладателя Мераба Двалишвили. Российский боец остается одним из главных претендентов на пояс в легчайшем весе, которым с конца 2025-го снова владеет Петр Ян.

Дейвисону Фигейредо — 38 лет. Бразильский боец является бывшим двукратным чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Его профессиональный рекорд — 25 побед, 5 поражений и одна ничья. Фигейредо после перехода в легчайший вес продолжает оставаться опасным соперником для бойцов топ-уровня.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

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Дейвесон Фигередо
Умар Нурмагомедов
UFC
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