Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC 324
В Лас-Вегасе завершилась процедура взвешивания участников турнира UFC 324.
В главном поединке выступят Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт. Легковесы оспорят титул временного чемпиона организации.
В соглавном поединке встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг. В предварительном карде выступят российские бойцы Умар Нурмагомедов, Никита Крылов и Андрей Пуляев.
Результаты взвешивания участников турнира UFC 324:
Бой за титул временного чемпиона в легком весе: Джастин Гейджи (70,3 кг) — Пэдди Пимблетт (69,9 кг)
Легчайший вес: Шон О'Мэлли (61,5 кг) — Сонг Ядонг (61,7 кг)
Тяжелый вес: Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг) — Деррик Льюис (119,5 кг)
Наилегчайший вес: Наталья Силва (57,2 кг) — Роуз Намаюнас (56,9 кг)
Полулегкий вес: Арнольд Аллен (66 кг) — Жан Силва (66,2 кг)
Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (61,7 кг) — Дейвесон Фигередо (62,8 кг*)
Средний вес: Атеба Готье (84,4 кг) — Андрей Пуляев (84,4 кг)
Полутяжелый вес: Никита Крылов (93,2 кг) — Модестас Букаускас (92,5 кг)
Наилегчайший вес: Алекс Перез (58,2 кг**) — Чарльз Джонсон (57,1 кг)
Легкий вес: Майкл Джонсон (70,7 кг) — Александр Хернандез (70,5 кг)
Тяжелый вес: Джон Хокит (106,3 кг) — Дензел Фриман (116,8 кг)
Полусредний вес: Адам Фюгитт (77,5 кг) — Тай Миллер (77,1 кг)
*Фигередо не уложился в лимит весовой категории
**Перез не уложился в лимит весовой категории