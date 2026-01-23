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23 января, 21:37

Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC 324

Руслан Минаев

В Лас-Вегасе завершилась процедура взвешивания участников турнира UFC 324.

В главном поединке выступят Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт. Легковесы оспорят титул временного чемпиона организации.

В соглавном поединке встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг. В предварительном карде выступят российские бойцы Умар Нурмагомедов, Никита Крылов и Андрей Пуляев.

Результаты взвешивания участников турнира UFC 324:

Бой за титул временного чемпиона в легком весе: Джастин Гейджи (70,3 кг) — Пэдди Пимблетт (69,9 кг)

Легчайший вес: Шон О'Мэлли (61,5 кг) — Сонг Ядонг (61,7 кг)

Тяжелый вес: Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг) — Деррик Льюис (119,5 кг)

Наилегчайший вес: Наталья Силва (57,2 кг) — Роуз Намаюнас (56,9 кг)

Полулегкий вес: Арнольд Аллен (66 кг) — Жан Силва (66,2 кг)

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (61,7 кг) — Дейвесон Фигередо (62,8 кг*)

Средний вес: Атеба Готье (84,4 кг) — Андрей Пуляев (84,4 кг)

Полутяжелый вес: Никита Крылов (93,2 кг) — Модестас Букаускас (92,5 кг)

Наилегчайший вес: Алекс Перез (58,2 кг**) — Чарльз Джонсон (57,1 кг)

Легкий вес: Майкл Джонсон (70,7 кг) — Александр Хернандез (70,5 кг)

Тяжелый вес: Джон Хокит (106,3 кг) — Дензел Фриман (116,8 кг)

Полусредний вес: Адам Фюгитт (77,5 кг) — Тай Миллер (77,1 кг)

*Фигередо не уложился в лимит весовой категории

**Перез не уложился в лимит весовой категории

Турнир UFC 324, 24&nbsp;&mdash; 25&nbsp;января 2026: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблет, Умар Нургамедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо и&nbsp;другие бои.Брат Хабиба против экс-соперника Яна, бой за титул Гейджи — Пимблетт: UFC возвращается после Нового года

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Джастин Гейджи
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Пэдди Пимблетт
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