Уиттакер: «Чимаеву будет сложно навязать мне борьбу»

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) поделился ожиданиями от поединка с 11-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Я собираюсь выйти на бой с преимуществом в скорости и ударах. Обычно Хамзат навязывает борьбу, и я думаю, что сделать это со мной будет сложнее. Хамзат выходит на бой с полной уверенностью в себе. Это очень опасный рецепт... Но если его пошатнуть, то неизвестно, в какую сторону лягут карты. Я с нетерпением жду возможности проверить это, чтобы понять, насколько велик его хайп», — сказал Уиттакер на YouTube-канале Деметриуса Джонсона (25-4).

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.