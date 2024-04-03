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Сегодня, 13:20

Уиттакер: «Чимаеву будет сложно навязать мне борьбу»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) поделился ожиданиями от поединка с 11-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Я собираюсь выйти на бой с преимуществом в скорости и ударах. Обычно Хамзат навязывает борьбу, и я думаю, что сделать это со мной будет сложнее. Хамзат выходит на бой с полной уверенностью в себе. Это очень опасный рецепт... Но если его пошатнуть, то неизвестно, в какую сторону лягут карты. Я с нетерпением жду возможности проверить это, чтобы понять, насколько велик его хайп», — сказал Уиттакер на YouTube-канале Деметриуса Джонсона (25-4).

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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