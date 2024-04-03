Царукян: «Каждый день думаю о реванше с Махачевым»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) рассказал, почему первый номер рейтинга в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) согласился на бой с ним, а также отметил, что ждет не дождется реванша с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Наконец-то я получил то, что хотел, — сказал Царукян в интервью UFC. — Это самый большой турнир, и я хочу драться в этот день. Это так волнительно. Есть много больших боев, но мой против Чарльза — за главного претендента на титул.

Ему пришлось согласиться на этот бой, потому что он снялся с титульного боя [с Махачевым], и он не может снова драться за титул, потому что он должен драться с молодыми парнями вроде меня, которые хотят драться за титул. Я чувствую, что сейчас настало мое время. Это так волнительно, потому что он бывший чемпион, он защищал титул, и, когда я побью его, люди будут говорить обо мне, говорить: «Кто этот парень?» Все будут знать меня.

Конечно, каждый день я думаю о матче-реванше с Махачевым. Честно говоря, я думаю о Чарльзе, но иногда мне кажется: «Ладно, я выиграю и наконец-то сражусь с Исламом Махачевым». Один шаг — и все".

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.