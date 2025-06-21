UFC в Баку: онлайн-трансляция боев турнира начнется в 19.00 мск

Турнир UFC в Баку состоится в субботу, 21 июня. Поединки будут проходит в «Баку Кристал Холле», начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени, основного карда — в 22.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира в прямом эфире покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеэфира. Предварительный кард также будет транслировать канал «Матч! Боец».

Турнир возглавит поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего. Соглавное событие — бой Рафаэля Физиева и Игнасио Бахамондеса.