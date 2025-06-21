UFC в Баку: время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ABC 8) состоится в субботу, 21 июня. Событие пройдет в Баку (Азербайджан) в спортивном комплексе «Баку Кристалл Холл».

Время начала боев турнире UFC в Баку

Шоу стартует с предварительного карда в 19.00 мск. Поединки главного карда — в 22.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. В соглавном поединке — поединок в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом.

Кард боев турнира UFC Fight Night в Баку

Главный кард

Джамал Хилл (12-3-0-1) — Халил Раунтри — младший (14-6-0-1)

Рафаэль Физиев (12-4) — Игнасио Бахамондес (17-5)

Кертис Блэйдс (18-5-0-1) — Ризван Куниев (13-2-1-1)

Тофик Мусаев (22-5) — Мыктыбек Оролбай (13-2-1)

Назим Садыхов (10-1-1) — Николас Мотта (15-5-0-1)

Мухаммад Наимов (12-3) — Богдан Град (15-2)

Предварительный кард

Ко Сок Хен (11-2) — Обан Эллиотт (12-2)

Исмаил Наурдиев (24-7) — Пак Чон Ен (18-6)

Дарья Железнякова (9-2) — Мелисса Муллинс (7-1)

Ирина Алексеева (5-2) — Клаудия Сигула (6-2)

Тагир Уланбеков (16-2) — Азат Максум (17-1)

Хамди Абдель Вахаб (6-0-0-1) — Мохаммед Усман (10-4)

Отмененный бой

Тагир Уланбеков (16-2) — Кедзи Хоригути (34-5)

Где смотреть UFC Fight Night в Баку

Турнир UFC в Баку в полном объеме покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, также федеральный телеэфир показывают онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск») и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало прямого эфира — 19.00 мск. Телеканал «Матч! Боец» покажет только предварительный кард (с 19.00 до 22.00).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Следить за результатами боев 21 июня в Азербайджане можно в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей UFC.