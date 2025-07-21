UFC Уиттакер — де Риддер: актуальный кард турнира 26 июля
Турнир UFC on ABC 9 пройдет в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 22.00 мск.
Возглавит шоу бой австралийца Роберта Уиттакера (26-8) и голландца Ранье де Риддер (19-2). «СЭ» публикует полный кард турнира.
Главный кард боев UFC on ABC
-
Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)
-
Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)
-
Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)
-
Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)
-
Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)
Предварительный кард боев UFC on ABC
-
Саид Нурмагомедов (18-4) — Брайс Митчелл (17-3)
-
Муслим Салихов (21-5) — Карлос Леал (20-6)
-
Дэйви Грант (14-7) — Дэймон Блэкшир (17-7-1)
-
Аманда Рибас (13-6) — Табата Риччи (11-3)
-
Ибо Аслан (14-2) — Билли Элекана (6-2)
-
Мохаммад Яхья (12-5) — Стивен Нгуен (9-2)
-
Мартин Будай (15-2) — Маркус Бучеча (4-0)
Отмененные бои
-
Мовсар Евлоев (19-0) — Аарон Пико (13-4)
-
Асу Алмабаев (21-3) — Рамазан Темиров (19-3)
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 26 июля. Отслеживать результаты и другие события турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.