Турнир UFC on ABC 9 пройдет в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 22.00 мск.

Возглавит шоу бой австралийца Роберта Уиттакера (26-8) и голландца Ранье де Риддер (19-2). «СЭ» публикует полный кард турнира.

Главный кард боев UFC on ABC

Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)

Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)

Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)

Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)

Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)

Предварительный кард боев UFC on ABC

Саид Нурмагомедов (18-4) — Брайс Митчелл (17-3)

Муслим Салихов (21-5) — Карлос Леал (20-6)

Дэйви Грант (14-7) — Дэймон Блэкшир (17-7-1)

Аманда Рибас (13-6) — Табата Риччи (11-3)

Ибо Аслан (14-2) — Билли Элекана (6-2)

Мохаммад Яхья (12-5) — Стивен Нгуен (9-2)

Мартин Будай (15-2) — Маркус Бучеча (4-0)

Отмененные бои

Мовсар Евлоев (19-0) — Аарон Пико (13-4)

Асу Алмабаев (21-3) — Рамазан Темиров (19-3)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 26 июля. Отслеживать результаты и другие события турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.