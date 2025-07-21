Бокс/ММА
21 июля 2025, 22:00

UFC Уиттакер — де Риддер: актуальный кард турнира 26 июля

Турнир UFC on ABC 9 пройдет в Абу-Даби 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on ABC 9 пройдет в субботу, 26 июля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 22.00 мск.

Возглавит шоу бой австралийца Роберта Уиттакера (26-8) и голландца Ранье де Риддер (19-2). «СЭ» публикует полный кард турнира.

Главный кард боев UFC on ABC

  • Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)

  • Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)

  • Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)

  • Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)

  • Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)

Предварительный кард боев UFC on ABC

  • Саид Нурмагомедов (18-4) — Брайс Митчелл (17-3)

  • Муслим Салихов (21-5) — Карлос Леал (20-6)

  • Дэйви Грант (14-7) — Дэймон Блэкшир (17-7-1)

  • Аманда Рибас (13-6) — Табата Риччи (11-3)

  • Ибо Аслан (14-2) — Билли Элекана (6-2)

  • Мохаммад Яхья (12-5) — Стивен Нгуен (9-2)

  • Мартин Будай (15-2) — Маркус Бучеча (4-0)

Отмененные бои

  • Мовсар Евлоев (19-0) — Аарон Пико (13-4)

  • Асу Алмабаев (21-3) — Рамазан Темиров (19-3)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 26 июля. Отслеживать результаты и другие события турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
