Муслим Салихов — Карлос Леал: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Муслим Салихов и Карлос Леал встретятся на турнире UFC в ОАЭ

Россиянин Муслим Салихов и бразилец Карлос Леал встретятся в предварительном карде UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), предварительный кард начнется в 19.00 по московскому времени.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 21.00 мск трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Следить за результатами вечера ММА можно будет в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Салихов одержал 21 победу и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. Леал одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.