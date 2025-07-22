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22 июля 2025, 00:30

Петр Ян: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Петр Ян проведет поединок против Маркуса Макги на UFC Fight Night 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Российский боец Петр Ян проведет поединок в легчайшем весе против американца Маркуса Макги на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой Ян — Макги ожидается около 23.45 по московскому времени.

ММА UFC: Ян — Макги

32-летний Ян в профессиональной карьере провел 23 боя, в которых одержал 18 побед и потерпел 5 поражений. Последний бой провел 23 ноября 2024 года. Тогда россиянин победил Дейвесона Фигередо единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Макги в смешанных единоборствах 10 побед и 1 поражение. В предыдущем поединке, который состоялся 16 ноября 2024-го на UFC 309, победил Джонатана Мартинеза единогласным решением судей.

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