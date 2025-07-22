Петр Ян: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Российский боец Петр Ян проведет поединок в легчайшем весе против американца Маркуса Макги на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой Ян — Макги ожидается около 23.45 по московскому времени.

ММА UFC: Ян — Макги

32-летний Ян в профессиональной карьере провел 23 боя, в которых одержал 18 побед и потерпел 5 поражений. Последний бой провел 23 ноября 2024 года. Тогда россиянин победил Дейвесона Фигередо единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Макги в смешанных единоборствах 10 побед и 1 поражение. В предыдущем поединке, который состоялся 16 ноября 2024-го на UFC 309, победил Джонатана Мартинеза единогласным решением судей.