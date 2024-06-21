22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет турнир UFC on ABC 6 на территории спортивного комплекса «Kingdom Arena». В главном событии вечера ММА подерутся средневесы — россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

Турнир UFC on ABC 6 начнется в 19.00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединков вечера смешанных единоборств пройдет на сайте «СЭ».

Все бои UFC on ABC 6 можно будет посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатная видеотрансляция боев в Эр-Рияде будет доступна с 22.00 мск на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

В соглавном событии UFC on ABC 6 подерутся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. Ознакомиться с полным кардом турнира можно ссылке на материал «СЭ».

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