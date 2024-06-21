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Сегодня, 19:00

UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: время начала и где смотреть трансляцию боев

22 июня пройдет турнир UFC on ABC 6 в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Икрам Алискеров.
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет турнир UFC on ABC 6 на территории спортивного комплекса «Kingdom Arena». В главном событии вечера ММА подерутся средневесы — россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

Турнир UFC on ABC 6 начнется в 19.00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединков вечера смешанных единоборств пройдет на сайте «СЭ».

Все бои UFC on ABC 6 можно будет посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатная видеотрансляция боев в Эр-Рияде будет доступна с 22.00 мск на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

В соглавном событии UFC on ABC 6 подерутся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. Ознакомиться с полным кардом турнира можно ссылке на материал «СЭ».

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Волков (единоборства)
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Сергей Павлович
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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