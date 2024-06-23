Уиттакер нокаутировал Алискерова в главном событии турнира UFC

Российский боец-средневес Икрам Алискеров проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру в главном событии турнира UFC on ABC 6.

Уиттакер нокаутировал соперника в первом раунде.

31-летний Алискеров на коротком уведомлении согласился выйти на поединок с австралийцем, заменив выбывшего из-за травмы Хамзата Чимаева. У Икрама в ММА теперь 15 побед и 2 поражения. На счету 33-летнего Уиттакера 26 побед и 7 поражений.

UFC on ABC 6 прошел в Эр-Рияде на стадионе «Кингдом Арена».