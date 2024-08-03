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UFC Сэндхаген — Нурмагомедов и Шара Буллет — Олексейчук: трансляция боев турнира начнется в 19.00

Турнир UFC on ABC 7 начнется 3 августа в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 пройдет в субботу, 3 августа. Вечер ММА состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся ориентировчно в 22:00 мск.

В главном событии UFC on ABC 7 непобежденный россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок в легчайшей весовой категории против американца Кори Сэндхагена. Также в основном карде в октагон выйдет Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и поляк Михал Олексейчук.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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Умар Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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