Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 пройдет в субботу, 3 августа. Вечер ММА состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся ориентировчно в 22:00 мск.

В главном событии UFC on ABC 7 непобежденный россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок в легчайшей весовой категории против американца Кори Сэндхагена. Также в основном карде в октагон выйдет Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и поляк Михал Олексейчук.