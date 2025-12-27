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Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. Надо выяснить, чем он недоволен»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Илия Топурия.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в интервью «СЭ» невысоко оценил уровень грэпплинга Илии Топурии, а также рассказал, что у его одноклубника Тагира Уланбекова и Топурии случился конфликт на ноябрьском турнире UFC в Катаре.

— Как тебе работа Топурии на спине? Было бы легко удерживать его на земле?

— Думаю, больших проблем не было бы. Если кто-то говорит, что у него хорошая борьба, хороший грэпплинг... Человек, у которого хорошая борьба, не будет целый раунд на спине валяться в ММА. Потому что ты раунд проиграл сто процентов, если лежишь на спине. А у него были раунды, в которых он просто провалялся.

— Не перегибает ли Топурия в высказываниях о вашей команде?

— Чего с ним.. Какая-то у него есть ненависть к нам. Но, думаю, решим. При встрече как-то решим. Или, может быть, в будущем в клетке решим. Посмотрим. Сейчас он на какой-то паузе. Он чем-то недоволен, надо выяснить, чем он недоволен.

— И в вашей команде никто грубо про него не высказывался. Только Тагир (Тагир Уланбеков сказал, что выбьет зубы Топурии после того, как тот сказал, что побьет Ислама Махачева в уличной драке. — Прим. «СЭ»).

— Тагир как раз в Катаре, когда вес гонял, где-то с Топурией увиделся. Говорит: «Я иду, у меня 57 килограммов ровно, и он на меня прет». Они за кулисами во время официального взвешивания встретились. Походу, там охрана подбежала. Тагир еле смотрел куда-то, еле ходил в этот момент... Не знаю, чего он от Тагира хотел в этот момент.

Илия Топурия — чемпион UFC в легком весе, он занимает вторую строчку в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь Исламу Махачеву. В конце ноября испанский боец грузинского происхождения приостановил карьеру из-за семейных проблем, а в середине декабря объявил, что отказывается от защиты титула.

Ислам Махачев.«Петра — в 61 кг, Чимаева — в 84, а меня — в 77. Такой сборной России не было бы равных!» Ислам Махачев — большое интервью с двойным чемпионом UFC

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Илия Топурия
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