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UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: дата турнира и кард боев

Турнир UFC on ESPN 69 с главным боем Усман vs. Бакли состоится в Атланте
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Турнир UFC on ESPN 69 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Поединки будут проходить в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джорджия, США).

Мероприятие стартует с предварительного карда в 2.00 мск. Поединки главного карда — с 5.00 мск.

Кард боев турнира UFC on ESPN 69

Главный кард

  • Камару Усман (20-4) — Хоакин Бакли (21-6)

  • Роуз Намаюнас (13-7) — Миранда Маверик (15-5)

  • Эдмен Шахбазян (14-5) — Андре Петроски (13-3)

  • Коди Гарбрэндт (14-6) — Раони Баселос (19-5)

  • Мансур Абдул-Малик (8-0) — Коди Брандэйдж (11-6-1)

  • Алонсо Мэнифилд (16-5-1) — Омар Си (11-0)

Предварительный кард

  • Пол Крейг (17-10-1) — Родолфо Беллато (22-12)

  • Майкл Кьеза (20-7) — Курт Макги (14-0)

  • Малкольм Веллмейкер (9-0) — Крис Моутиньо (11-6)

  • Коди Дарден (17-7-1) — Хосе Очоа (7-1)

  • Рики Симон (21-6) — Чарльз Жорден (16-8-1)

  • Филип Роу (10-5) — Эндж Луса (10-4-1-1)

  • Джейми-Лин Хортс (7-2) — Ванесса Демопулос (11-7)

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 69 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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