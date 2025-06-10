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Экс-боец UFC Аскрен госпитализирован с пневмонией

Сергей Разин
корреспондент

Бывший боец UFC Бен Аскрен был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщила его супруга в соцсетях.

40-летний американец находится в больнице в критическом состоянии с тяжелой стафилококковой инфекцией и пневмонией. Как сообщила его жена, на данный момент он ни на что не реагирует.

Аскрен является бывшим чемпионом ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. 26 октября 2019 года он завершил карьеру после поражения от Демиана Майи на турнире UFC Fight Night 162.

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Бен Аскрен
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