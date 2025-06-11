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О'Мэлли — о поражении от Двалишвили: «Боже, это было странно»

Сергей Ярошенко

Американский боец Шон О'Мэлли прокомментировал поражение от грузина Мераба Двалишвили в главном поединке UFC 316.

«Боже, это было странно. Не ощущалось, что захват плотный. Мне казалось, что он остановился, а затем да, он быстро затянул его, и я подумал: «Оу, черт». Я не понимал, сколько времени оставалось до конца раунда. Мне нужно было больше сосредоточиться на защите, вместо того чтобы пытаться встать. Но никаких оправданий», — сказал О'Мэлли в ролике на своем YouTube-канале.

Мераб Двалишвили удушающим приемом победил Шона О'Мэлли на&nbsp;UFC 316.Двалишвили задушил О'Мэлли и защитил пояс! Грузин продолжает доминировать в UFC

34-летний Двалишвили победил удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Эта победа стала для грузина 19-й в профессиональных ММА при 4 поражениях. О'Мэлли потерпел третье поражение в карьере при 18 победах.

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Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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