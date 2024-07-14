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UFC on ESPN 59: Салихов победил Понзиниббио и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Ball Arena в Денвере, США, завершился турнир UFC on ESPN 59, в главном бою которого Роуз Намаюнас (13-6) победил Трэйси Кортез (11-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Роуз Намаюнас (США) победила Трэйси Кортез (США) — Единогласное решение судей (49-46, 49-46, 48-47).

Полусредний вес: Муслим Салихов (Россия) победил Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Джин Силва (Бразилия) победил Дрю Добера (США) — TKO, 3-й раунд.

Полусредний вес: Габриэль Бонфим (Бразилия) победил Энджа Луса (Швейцария) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Джулиан Эроса (США) победил Кристиана Родригеза (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Абдул Разак Альхассан (Гана) — Коди Брандэйдж (США) — Бой признан несостоявшимся (запрещенные удары локтями).

Предварительные бои:

Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (США) победил Джошуа Вана (Мьяма) — KO, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Жасмин Джасдависиус (Канада) победила Вивиану Арауджо (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Монтел Джексон (США) победил Д'Амона Блэкшира (США) — KO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Луана Сантос (Бразилия) победила Марию Агапову (Казахстан) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Андре Петроски (США) победил Джоша Фремда (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Эван Элдер (США) победил Дарриуса Флауэрса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Габриэль Бонфим
Джин Сильва
Джулиан Эроса
Дрю Добер
Мария Агапова
Муслим Салихов
Роуз Намаюнас
Сантьяго Понзиниббио
Трэйси Кортез
UFC
ММА
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Намаюнас победила Кортез на UFC on ESPN 59

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