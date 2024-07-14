Намаюнас победила Кортез на UFC on ESPN 59

Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас (13-6) победила 11-го номера рейтинга в наилегчайшем весе Трэйси Кортез (11-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся в ночь на 14 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США, в рамках главного события вечера.

Намаюнас идет на серии из двух побед. В прошлом бою она одолела Аманду Рибас (13-5) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся 23 марта на UFC on ESPN 53 в Лас-Вегасе, США.

Кортез прервала свою серию побед из 10 боев. В последний раз она проигрывала в 2017 году в дебютном поединке в профессионалах.