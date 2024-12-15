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UFC Ковингтон — Бакли: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

UFC on ESPN 63 пройдет в Тампе в ночь на 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец UFC Колби Ковингтон
Колби Ковингтон.
Фото Getty Images

Турнир UFC on ESPN 63 проходит в Тампе (штат Невада, США) в ночь с 14 на 15 декабря. В 3.00 по московскому времени начнутся поединки прелимов, начало главного карда — в 6.00 мск.

Главный кард UFC on ESPN 63

  • Колби Ковингтон — Хоакин Бакли
  • Каб Свонсон — Билли Куарантилло
  • Манель Капе — Бруно Силва
  • Витор Петрино — Дастин Джейкоби
  • Эдриен Янез — Даниэль Маркос
  • Навахо Стирлинг — Туко Токкос

Предварительный кард UFC on ESPN 63

  • Майкл Джонсон — Оттман Азайтар
  • Йоэль Альварес — Драккар Клозе
  • Шон Вудсон — Фернандо Падилья
  • Майлс Джонс — Фелипе Лима
  • Миранда Маверик — Джейми-Лин Хорн
  • Дэйви Грант — Рамон Таверас
  • Джозефин Кнатссон — Пиера Родригес

Трансляция всех поединков турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Главный кард в прямом эфире также покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (с 6.00 мск).

Результаты UFC on ESPN можно отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

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