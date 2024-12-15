Бакли победил Ковингтона на турнире UFC, бой остановили врачи

Американский боец Хоакин Бакли одержал победу над соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC в Тампе (США).

Поединок в полусредней весовой категории завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Ковингтон не смог продолжить бой из-за серьезного рассечения над правым глазом. В октагон были приглашены врачи, которые рекомендовали остановить схватку.

30-летний Бакли одержал шестую победу подряд. Всего на его счету 21 победа и шесть поражений. В активе 36-летнего Ковингтона пять поражений при 17 победах.