Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:19

Бакли победил Ковингтона на турнире UFC, бой остановили врачи

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоакин Бакли и Колби Ковингтоном.
Фото Global Look Press

Американский боец Хоакин Бакли одержал победу над соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC в Тампе (США).

Поединок в полусредней весовой категории завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Ковингтон не смог продолжить бой из-за серьезного рассечения над правым глазом. В октагон были приглашены врачи, которые рекомендовали остановить схватку.

30-летний Бакли одержал шестую победу подряд. Всего на его счету 21 победа и шесть поражений. В активе 36-летнего Ковингтона пять поражений при 17 победах.

Хоакин Бакли
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Нарышкин не обсуждал украинские удары по РФ и ответ «Орешником» с главой ЦРУ
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
«Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
Более 1 тыс. бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Ковингтон — Бакли: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

Дана Уайт: «В Вегасе бой Ковингтона и Бакли не остановили бы»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости