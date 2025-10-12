Ирина Алексеева — Биа Мескита: трансляция боя турнира UFC Fight Night
Российский боец Ирина Алексеева и бразильянка Биа Мескита проводят поединок на турнире UFC Fight Night 261 в воскресенье, 12 октября. Бой пройдет в предварительном карде в спортивном комплексе «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Ориентировочное время начала боя Алексеева vs. Мескита — 00.30 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).
Бой между Алексеевой и Мескитой, как и все поединки UFC Fight Night 261 в полном объеме показывают телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass. Главный кард c 2.00 мск в прямом эфире транслируют канал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.
Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.
Ирине Алексеевой — 35 лет. Ее рекорд в профессиональных ММА — 5 побед и 3 поражения.
Беатрис Меските — 34 года. В профессиональной карьере она одержала 5 побед и не потерпела ни одного поражения.