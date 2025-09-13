UFC Fight Night Лопес — Сильва: время начала, кард боев, трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night 259 пройдет в ночь с 13 на 14 сентября. Вечер ММА состоится в Frost Bank Center в Сан-Антонио (штат Техас, США).

Начало турнира — в 22.00 по московскому времени 13 сентября. Основной кард стартует в 1.00 мск 14 сентября. Шоу возглавит бой между Диего Лопесом и Жаном Силвой.

Основной кард UFC Fight Night 259

Диего Лопес (26-7) — Жан Силва (16-2)

Роб Фонт (22-8) — Дэвид Мартинес (12-1)

Рафа Гарсия (17-4) — Джэрад Гордон (21-7)

Келвин Гастеллум (20-10-0-1) — Дастин Стольцфус (16-7)

Сантьяго Луна (6-0) — Куанг Ле (9-2-0)

Предварительный кард UFC Fight Night 259

Александр Эрнандес (17-8-0) — Диего Феррейра (19-6-0)

Хосе Дэниэл Медина (11-5) — Душко Тодорович (12-6)

Клаудио Пуэллес (13-4) — Йоахим Силва (13-6)

Татьяна Суарес (11-1) — Аманда Лемос (15-4-1)

Хесус Агилар (11-3) — Луис Гуруле (10-1)

Закари Рис (9-2) — Седрике Думас (10-3)

Алессандро Коста (14-3) — Олдэн Кория (12-3)

Монтсеррат Рендон (6-1) — Элис Перрейра (6-0)

Родриго Сезинандо (9-1) — Даниил Донченко (12-2)

Где смотреть UFC Fight Night 259

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 259 в полном объеме покажут на на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru.

Главный кард можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ», а также онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.