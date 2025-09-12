Чимаев намекнул, что проведет свой следующий поединок в Белом доме

Боец UFC Хамзат Чимаев намекнул, когда проведет свой следующий поединок.

На своей станице в соцсети Чимаев опубликовал эмодзи в виде Белого дома. 4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома в июле 2026 года может пройти турнир UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

В ночь на 17 августа Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на турнире UFC 319 и стал чемпионом организации в среднем весе. На счету 31-летнего бойца 15 побед без поражений.