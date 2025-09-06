UFC Fight Night Имавов — Борральо: трансляция боев турнира начнется в 19.00 мск

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 258 (также известный как UFC on ESPN+ 116) состоится в субботу, 6 сентября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Аккор Арена» в Париже (Франция). Время начала турнира — в 19.00 по московскому времени, а основного карда — в 22.00 мск.

ММА UFC: Имавов — Борральо

В главном событии шоу запланирован бой в среднем весе между представляющим Францию дагестанцем Нассурдином Имавовым и бразильцем Каю Борральо. Соглавное событие UFC Fight Night 258 — бой в легком весе между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Маурисиу Руффи.

Трансляция UFC Fight Night Имавов — Борральо с 21.00 по московскому времени будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass, онлайн-кинотеатрах «Okko Спорт» и «Кинопоиск». С 19.00 мск прямой эфир будет идти на UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC Fight Night 258 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.