Нассурдин Имавов — Кайо Борральо: трансляция боя UFC Fight Night начнется ориентировочно после 0.00 мск 7 сентября

Представляющий Францию российский боец Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 258 в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 сентября. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Аккор Арена» в Париже (Франция). Главное событие вечера начнется ориентировочно в 0.30 по московскому времени.

ММА UFC: Имавов — Борральо

Имавову — 30 лет. Рекорд Нассурдина на профессиональном уровне — 16 побед, 4 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем появлении в клетке 1 февраля 2025 года боец по прозвищу Снайпер победил нигерийца Исраэля Адесанью нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 250.

У 32-летнего Борральо в профессиональных ММА — 17 побед, 1 поражение и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущий бой на турнире UFC on ESPN 62 24 августа 2024 года Кайо выиграл у американца Джареда Каннонира единогласным решением судей.

В прямом эфире поединок Имавов — Борральо покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass вместе с другими поединками турнира. Трансляцию также проведут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Ключевые события и результаты боя Имавов — Борральо и турнира UFC Fight Night 258 можно отслеживать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.