Ринат Фахретдинов — Андреас Густаффсон: трансляция боя UFC Fight Night начнется ориентировочно в 19.20 мск

Ринат Фахретдинов и Андреас Густаффсон проведут поединок на UFC Fight Night 258

Бой между российским бойцом Ренатом Фахретдиновым и шведом Андреасом Густафссоном состоится в рамках UFC Fight Night 258. Турнир пройдет в субботу, 6 сентября, в спортивном комплексе «Аккор Арена» в Париже (Франция).

ММА UFC: Густафссон — Фахретдинов

Трансляция боя Фахретдинова и Густафссона начнется ориентировочно после 19.20 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass.

Главный кард и ряд других боев с 21.00 мск в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ».

Результат боя Фахретдинов — Густафссон, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

33-летний Ренат Фахретдинов в профессиональной карьере провел 25 боев, одержал 23 победы (из которых 10 — досрочно), потерпел 1 поражение и еще один бой завершился вничью.

34-летний Андреас Густаффсон в профессиональных ММА имеет 12 побед (10 досрочно) и 2 поражения.