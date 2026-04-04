UFC Fight Night 272: время начала, кард, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 272 состоится в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 апреля. Начнется вечер MMA с предварительного карда в 0.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 272

Ренато Мойкано (20-6-1) — Крис Данкан (18-5)

Вирна Яндироба (22-3) — Табата Риччи (12-3)

Абдул-Рахман Яхьяев (15-9) — Брендсон Рибейро (15-7)

Этин Юинг (9-2) — Рафаэль Эстевам (14-0)

Томми Макмиллен (0-0) — Маноло Дзеккини (13-4)

Предварительный кард UFC Fight Night 272

Гильерме Пат (7-0) — Томас Петерсен (8-2)

Жозе Делано (12-3) — Роберт Рушала (10-1)

Алессандро Коста (14-4) — Стюарт Николл (8-0)

Ландо Ванната (12-7-2) — Дарриус Флауэрс (11-8-1)

Элис Перейра (6-2) — Хейли Коуэн (7-3)

Азамат Бекоев (17-3) — Трешон Гор (4-2)

Дионе Барбоза (7-2) — Мелисса Гатто (8-2-2)

Где смотреть UFC Fight Night 272

Турнир в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также главные бои будут доступны на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала).

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 272 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.