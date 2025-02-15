UFC Fight Night 251 Каннонье — Родригес: время начала турнира, где смотреть трансляцию боев

Турнир UFC Fight Night 251 состоится в ночь на воскресенье, 16 февраля, в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе UFC Apex.

Время начала боев на турнире UFC Fight Night 251

Начало предварительного карда — в 00.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 3.00 мск.

В главном событии UFC Fight Night 251 состоится поединок в среднем весе между бывшим претендентом на титул чемпиона американцем Джаредом Каннонье и бразильцем Грегори Родригесом.

Соглавное событие — бой в полулегком весе между американцем Келвином Кэттером и марокканцем Юссефом Залялем.

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 251

Прямая трансляция вечера UFC Fight Night 251 начнется в 00.00 мск 16 февраля. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе). Начало прямого эфира — в 0.00 мск.

Поединки главного карда бесплатно транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 2.00 мск.

Результаты UFC Fight Night 251 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».