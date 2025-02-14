Бывший двойной чемпион UFC Сехудо хочет взять реванш у Мераба Двалишвили

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо хочет взять реванш у действующего обладателя пояса в легчайшем весе Мераба Двалишвили.

«100 процентов! Да, черт возьми. Победа — это хорошо. Но еще лучше, когда она становится расплатой. Реванш. Ты многое доказываешь самому себе. У меня так было с [Деметриусом] Джонсоном», — цитирует Сехудо MMA Fighting.

38-летний Сехудо проиграл Двалишвили единогласным решением судей 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298.