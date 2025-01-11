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11 января, 23:25

Умар Нурмагомедов: «Счастлив быть одним из солдатов Хабиба»

Руслан Минаев
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал роль Хабиба Нурмагомедова в своей карьере.

«Я счастлив быть одним из солдатов Хабиба. Хабиб — великий человек, мне очень повезло, что у меня есть такой брат», — сказал Умар в интервью SHAK MMA.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Умар Нурмагомедов оспорит чемпионский пояс грузина Мераба Двалишвили в легчайшем весе на турнире UFC 311. Их поединок станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января. А в главном поединке вечера в реванше встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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Итоги первой половины регулярки КХЛ
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Оливейра назвал преимущество Махачева над Царукяном
Двалишвили: «Я сконцентрирован на себе, не фокусируюсь на Умаре»
Умар Нурмагомедов: «Двалишвили искренне пытался меня ненавидеть, но я могу быть его другом»
Царукян назвал свои преимущества перед боем с Махачевым: «Я умею драться, бороться, грэпплить»
Царукян о подготовке к бою против Махачева: «Тренер останавливал меня, но я готов зажигать»
Махачев: «У Царукяна есть все и нет слабых мест. Вот почему он претендент номер один в нашем дивизионе»
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