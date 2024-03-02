Василевский считает, что Ковалев может многих победить в UFC

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский считает, что его бывший соперник Владислав Ковалев не затерялся бы в UFC.

«Исходя из поражений Ковалева и Хадиса Ибрагимова (от Олега Фомичева) не стоит делать выводы об организациях. Чемпион UFC может подраться на Hardcore FC и там проиграть. Это не будет означать UFC хуже Hardcore FC. Ковалев многих может победить в UFC. Не станет чемпионом, но победить может многих. Там дерутся такие же люди. Я встречался с ними и спарринговал. Такие же люли: ноги, руки голова», — цитирует Василевского MMA.Metaratigs.ru.

Ковалев последний бой провел в декабре 2023 года на турнире Ural FC 5 — тогда он победил Велла Оливейру техническим нокаутом во втором раунде.