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2 марта, 20:46

Василевский считает, что Ковалев может многих победить в UFC

Алина Савинова
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Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский считает, что его бывший соперник Владислав Ковалев не затерялся бы в UFC.

«Исходя из поражений Ковалева и Хадиса Ибрагимова (от Олега Фомичева) не стоит делать выводы об организациях. Чемпион UFC может подраться на Hardcore FC и там проиграть. Это не будет означать UFC хуже Hardcore FC. Ковалев многих может победить в UFC. Не станет чемпионом, но победить может многих. Там дерутся такие же люди. Я встречался с ними и спарринговал. Такие же люли: ноги, руки голова», — цитирует Василевского MMA.Metaratigs.ru.

Ковалев последний бой провел в декабре 2023 года на турнире Ural FC 5 — тогда он победил Велла Оливейру техническим нокаутом во втором раунде.

Источник: Metaratings.ru
Владислав Ковалев
ММА
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